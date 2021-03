Dalende rente doet beurzen opveren

Goedemorgen. Vorige week was behoorlijk hectisch op de obligatiemarkten met een rente op tienjarig Amerikaans staatspapier die piekte op 1,61 procent. De zorgen over de fors stijgende rente duwden de aandelenmarkten lager.

Vanmorgen is het heel wat rustiger. De Amerikaanse lange rente valt terug tot 1,40 procent. Beleggers zijn ook optimistisch omdat de onderhandelingen over het gigantische steunpakket van president Biden vooruitgang boeken. Ander goed nieuws komt uit de vaccinhoek: de leveringen van het zopas in de VS goedgekeurde vaccin van Johnson & Johnson starten dinsdag al.