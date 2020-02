Danone geeft omzetalarm

Shurgard , dat ene aandeel dat maandag tijdens de grootste verkoopgolf in vier jaar op de Brusselse beurs opslag kreeg, legt de resultaten over 2019 voor. Dankzij de gestage expansie sinds de beursgang krikte de specialist in tijdelijke opslagruimte de huurinkomsten 5 procent op naar 257,1 miljoen euro.

De netto-actiefwaarde steeg door de expansie en de boekhoudmeerwaarde op de bestaande portefeuille ook 5 procent naar 2,26 miljard euro naar 25,41 euro. Door de forse koersstijging sinds de beursintroductie in oktober 2018 - meer dan 50 procent - noteert het aandeel bij de huidige koers (35 euro) nu dus tegen een premie van 38 procent. Dat is niet uitzonderlijk in een klimaat waar beleggers door het beleid van de Europese Centrale Bank steeds frenetieker op zoek gaan naar eilandjes van stabiel rendement in een nulrentende oceaan.

De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg minder fors, met 3 procent naar 145 miljoen euro. Dit vooral door twee extra prijskaartjes vergeleken met 2018: de juridische kosten als beursgenoteerde onderneming en de kosten voor aandelenopties.

De courante nettowinst steeg 8 procent naar 107,3 miljoen euro of 1,20 euro per aandeel. Dat is de nettowinst volgens de normen van de vastgoedfederatie EPRA en houdt geen rekening met de boekhoudkundige meer- of minwaarden op de portefeuille of rente-indekking die de eigenlijke nettowinst alle richtingen kunnen uitzwiepen.

Zoals beloofd keert Shurgard vier vijfde van de nettowinst uit, via een dividend van bruto 95 cent per aandeel. Merk wel op dat Shurgard Luxemburgs is: dat betekent dat zowel de Luxemburgse als Belgische fiscus 30 procent roerende voorheffing innen, zodat de Belgische belegger netto slechts 46,6 cent overhoudt. In oktober keerde de opslaggroep 45 cent voorschot uit, in mei volgt het saldo van 50 cent.