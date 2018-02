De kapitaalronde van 10 seconden per miljoen

Wie geen last had van de beursmalaise in de VS is Umicore , dat nabeurs 892 miljoen euro ophaalde op 2,5 uur tijd. Dat is 10 seconden per miljoen. Grote investeerders hapten toe aan 39,8 euro per stuk, een flinterdunne korting tegenover de slotkoers van 40,9 euro van donderdagavond. Kleine beleggers moesten aan de zijlijn blijven staan, en kunnen de straffe jaarresultaten en ditto opgekrikte vooruitzichten vanaf 9u beginnen verrekenen. Ze moeten ook onthouden dat er vandaag 10 procent meer aandelen zijn dan gisteren.