De lockdownrapporten van AB InBev en Ahold Delhaize

Ook Ahold Delhaize komt met de resultaten over het eerste kwartaal. En voor de supermarktketen geldt eigenlijk het omgekeerde van AB InBev, namelijk hoe sterk de groep profiteerde van de lockdown. Ahold Delhaize meldde begin april al dat de verkopen in Europa in maart 16 procent stegen door de hamsterwoede. In de Amerikaanse ketens was dat zelfs 34 procent omdat het in de Verenigde Staten veel meer de gewoonte is om buitenshuis te eten.