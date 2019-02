De waarschuwende woorden van Melexis

De schaarse beurzen waar er in Azië gehandeld wordt – een groot deel is dicht vanwege het Chinees Nieuwjaar – gaan licht hoger. In Tokio wint de Nikkei 0,1 procent terwijl de beurs van Sydney 0,3 procent winst laat optekenen.

Het grootste nieuws in de regio komt uit Australië. Daar zet de centrale bank, de Reserve Bank of Australia, de deur open voor een mogelijke renteverlaging wegens de toenemende economische risico’s. Dat is een radicale koerswijziging want de bank zat in renteverhogingsmodus. De Australische dollar zakt meteen 1,35 procent tegenover de Amerikaanse dollar.