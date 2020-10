Deceuninck kent sterke groei

Deceuninck komt met een onverwachte update over het derde kwartaal. De omzet lag vorig kwartaal op 177,7 miljoen euro, wat 7,5 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. De producent van pvc-bouwprofielen verwijst naar het hogere marktaandeel in de VS, het economische herstel in Turkije en een inhaalbeweging na de bouwstop in het tweede kwartaal.