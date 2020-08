Deceuninck ziet verlies verdubbelen

De producent van pvc-bouwprofielen Deceuninck slikte over de eerste helft van het jaar een nettoverlies van 3,4 miljoen euro, tegenover een verlies van 1,2 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Het verlies volgt op een omzetdaling, eenmalige herstructureringskosten in Noord-Amerika en een negatief financieel resultaat van 9,3 miljoen euro.

De omzet zakte in de eerste jaarhelft met 7,4 procent tot 289,2 miljoen euro. In het eerste kwartaal was er nog een omzetstijging van 5,5 procent, maar in het tweede kwartaal was er een omzetkrimp van 18,6 procent door de maatregelen die de overheid nam om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Zowel Europa, Noord-Amerika en Turkije kenden een stevige omzetkrimp.