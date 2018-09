Draghi jaagt euro slechts even de hoogte in

Goedemorgen! We starten met de vaststelling dat de euro tegenover de dollar gisteren maar even in de lift zat. Intussen noteert de euro weer rond 1,174 dollar, ongeveer het peil vóór ECB-voorzitter tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement aangaf erop te vertrouwen dat de kerninflatie in de lift zit. Dat joeg even de euro boven 1,18 dollar.