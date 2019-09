Duitse economie zet toon voor Europese beurzen

Umicore sluit een groot meerjarig contract met batterijfabrikant LG Chem voor de levering van kathodematerialen. De deal is op een opsteker voor de materialengroep. Sinds CEO Marc Grynberg vlak voor Pasen met een forse winstwaarschuwing kwam, regent het pikzwarte rapporten over jarenlange overcapaciteit in de sector. Grynberg geeft straks om 9 uur in een teleconferentie tekst en uitleg.