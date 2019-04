De emoties van beleggers over de uitkomst van de Amerikaans-Chinese onderhandelingen sturen de beurzen al lange tijd alle richtingen uit. Amerikaanse media berichten vandaag dat president Donald Trump later vandaag Liu He, de vicepremier van China, zal ontmoeten in het Witte huis. Dat voedt de hoop dat een deal dichtbij is. Enkele dagen geleden zaten de onderhandelaars in Peking samen, sinds begin deze week verhuisden beide kampen naar Washington DC. Liu He is de hoogste economische adviseur van het Chinese staatshoofd Xi Jinping.