700.000 gezinnen en 200.000 bedrijven in Nederland gaan jaren eerder dan vooropgesteld, toegang krijgen tot een supersnel glasvezelnetwerk. Dat is het gevolg van een deal tussen telecomoperator KPN en het pensioenfonds APG. Samen gaan ze via een joint-venture ruim 1 miljard euro investeren. De focus ligt daarbij op de dorpen en kleinere woonkernen. In andere regio's had KPN al 2,5 miljoen aansluitingen aangekondigd. De uitrol van deze 900.000 aansluitingen komt daarbovenop.