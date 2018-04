Dure euro kopwind voor Europees bedrijfsleven

Wall Street-economen rekenen erop dat de S&P Case-Shiller 20 in februari opnieuw gestegen is. En dan komt een record stilaan in zicht. In januari noteerde de Case-Shiller op 205,10 punten. Dat is niet alleen 53 procent boven het dieptepunt van maart 2012, maar ook slechts een zucht verwijderd van het record van 206,52 punten in juli 2006.