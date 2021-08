UCB krijgt Europees groen licht voor 'bime'

EVS , de Luikse specialist in beeldservers voor live sportverslaggeving, heeft er dankzij de heropening van de livesport een prima halfjaar opzitten. De omzet steeg over het voorbije halfjaar 56 procent naar 61,8 miljoen, de bedrijfswinst vervijfvoudigde bijna naar 15,4 miljoen euro. Idem voor de nettowinst, die van 3,3 naar 15,6 miljoen euro of 1,16 euro per aandeel ging.