EVS verteert exit CEO slecht

Niet iedereen in de Londense City vindt dat Proximus intussen wel zijn straf uitgezeten en verandert zoals Goldman en Jefferies het verkoopadvies in een evenmin laaiend enthousiast 'neutraal'. In een vooruitblik op de resultaten over het tweede kwartaal - volgende week vrijdag - handhaaft Berenberg het advies op 'verkopen'.

'Regelgeving is al langer de belangrijkste kopwind voor Proximus en het jongste risico - de steun van de Belgische minister van Telecom voor een nieuwe mobiele speler - is een belangrijke', stelt analist Nicolas Didio. 'We denken dat Orange Belgium een belangrijke speler kan worden in de markt voor telecombundels en louter het risico op een nieuwe speler kan voor prijsdruk zorgen in mobiele data'.