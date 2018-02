Eerste nettowinst in zes jaar voor Nyrstar

Net als KBC moet ook Deceuninck een eenmalige minwaarde in de boeken nemen, omdat door de verlaging van de vennootschapsbelasting in de toekomst minder belastingkredieten in rekening kunnen gebracht worden. Daardoor zakt de nettowinst met een derde tot 13,8 miljoen euro of 9 cent per aandeel, terwijl de bedrijfswinst ondanks de koersval van Turkse lira en de dure grondstoffen stabiel licht steeg naar 36,7 miljoen euro. Het dividend blijft stabiel op een veeleer symbolische 3 cent bruto per aandeel.