Eerste verkoopadvies voor Galapagos

IBA meldt net op zijn website dat het een contract heeft getekend om een protontherapiesysteem te installeren in het Gatot Soebroto Hospitaal in Jakarta, Indonesië. De systemen zijn een soort minideeltjesversnellers die het bedrijf ontwikkelt om kankertumoren te lijf te gaan. De deal gaat gepaard met een korte-termijn-onderhoudscontract en is volledig gefinancierd. De eerste omzet uit hoofde van het contract is al in het boekjaar 2019 geboekt. De groep verkocht vorig jaar negen systemen.

Het contract is een opsteker voor IBA aangezien het aandeel al enige tijd onder druk staat. De concurrentie in de sector neemt toe nu ook prijsvechter Varian zijn aanwezigheid in de markt opdrijft. Dat geeft druk op de prijzen die de onderneming kan aanrekenen en op het marktaandeel. IBA beleefde in 2019 een zwakke eerste jaarhelft, maar CEO Olivier Legrain bleef bij zijn prognose voor een 'positief resultaat' over heel 2019. Het bedrijf komt 26 maart met zijn cijfers over 2019.