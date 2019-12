Zo stond het niet meteen in het script, 20 jaar geleden. De euro moest als Europese eenheidsmunt een belangrijke reservemunt in de wereld worden. Maar de euro is na tien jaar nul- of subzerobeleid minder dan ooit een favoriete belegging in de wereld, eerder omgekeerd: de euro is één van de favoriete munten om schulden aan te gaan en zo gokjes te financieren, schrijft Deutsche Bank in een studie.