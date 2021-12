Eindejaarsrally zet zich voort

Goedemorgen beleggers! Na de onrust over de omikronvariant in de afgelopen weken lijken de beurzen deze week komaf te maken met hun zorgen hierover , waardoor er een heuse eindejaarsrally lijkt te zijn gestart. Gisteren sloten de Amerikaanse beurzen hoger: de S&P500 won 0,3 procent en de Nasdaq ging 0,6 procent hoger. Ook in Azië zien we stijgende beurzen.

Twee redenen zorgen nu voor minder angst over omikron. De eerste is dat de huidige binnengekomen data over omikron suggereert dat het virus weliswaar veel besmettelijker maar ook een stuk milder is dan de deltavariant. Als dat klopt dan kan dat positief zijn: door de hogere besmettelijkheid kan omikron de huidige deltavariant van zijn troon duwen. In dat geval krijgen we dus een golf aan omikronbesmettingen, maar wanneer het virus milder is hoeft dat niet te leiden tot snel vol lopende IC's, waardoor overheden minder genoodzaakt zijn zware beperkende maatregelen te nemen die de economie afknellen.