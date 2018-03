Engie wordt beloond voor dividendverhoging

De lager omzet resulteerde in een aanzienlijke daling van de brutobedrijfswinst (van 661 tot 437 miljoen euro) en de bedrijfswinst (van 385 tot 185 miljoen euro). De nettowinst kwam uit op 150 miljoen euro, wat in lijn is met de eigen verwachting van het bedrijf. In 2016 duwde een grote afschrijving Boskalis ruim een half miljard euro in het rood. Over 2017 keert het concern een dividend uit van 1 euro per aandeel, evenveel als over 2016.