Escalerende techoorlog zet Chinese beurs op verlies

Analisten rekenen niet op grote verrassingen in dit scenario voor het eerste rapport van opvolger Marc Biron. 'Melexis' eindmarkten zijn erg sterk, aangezien de aanvoerketen van de autosector de voorraden aan het aanvullen is. Hamvraag is hoeveel van die vraag structureel is en welke impact de huidig lagere autoproductie door de chipschaarste zal hebben. Wij denken dat de vraag zeker nog heel 2021 sterk blijft', stelt ING-analist Marc Hesselink.