Euro stijgt, olieprijs zakt

Mithra , het Luikse farmabedrijf dat zich toelegt op geneesmiddelen voor vrouwen, laat weten dat de lancering van de vaginale contraceptiering Myring op de Amerikaanse markt op schema zit. Mithra heeft voor de toekomstige verkoop in de VS een akkoord gesloten met Mayne Pharma. Die heeft nu in de VS een verkorte aanvraag (ANDA of 'abbreviated new drug application') ingediend. De FDA zal zoals voorzien in het tweede kwartaal een bezoek brengen aan de productiesite. De goedkeuring zou er al in het vierde kwartaal kunnen komen. Met dit alles zit de lancering van Myring in de VS, die in de eerste helft van 2019, op schema.