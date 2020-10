Euronav casht supertanker: 50% winst op 11 maanden

De ziekte van de president focust, samen met het jobrapport, de aandacht op de vraag of de onderhandelingen in het Congres over een steunpakket gereanimeerd kunnen worden

Nu Donald Trump op minder dan een maand van de stembusslag buiten strijd is in de campagne, is de verwachting bij strategen dat de president meer dan ooit een tweede stimuluspakket van de economie wil doordrukken. De gesprekken over zo'n pakket zitten al maanden strop door onenigheden tussen Republikeinen en Democraten in het Congres. Een teleurstellend jobrapport voor september, vrijdag, scherpte nog de nood aan zo'n pakket aan om de economie overeind te houden.