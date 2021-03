Euronext Brussel: Ontex met de billen bloot

Barclays verwacht een moeilijk jaar voor Ontex door tal van kopwinden. Dat vertaalt zich in een adviesverlaging en een sterk beknot koersdoel. Mithra krijgt fanmail van ING, inclusief een koopadvies.

De Europese beurzen zijn in goede doen en winnen gemiddeld 0,5 procent. De hoop dat door de vaccinaties het economisch herstel eindelijk plaatsvindt, neemt toe. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde aan dat volgende maand 90 procent van de volwassen Amerikanen in aanmerking komen voor een vaccin. De bankaandelen, die maandag rake klappen kregen door Archegos Capital dat zijn ‘margin calls’ niet kon nakomen, herstellen ondanks een oplopende Amerikaanse rente. Een extra duwtje krijgen de beurzen van het vertrouwen in de economie van de eurozone, dat in maart naar 101 is gestegen. Veel hoger dan verwacht en het hoogste peil in de coronacrisis.

Euronext Brussel rijdt vooraan in het Europese peloton. De Bel20 wint 0,7 procent tot 3.914 punten dankzij goede prestaties van KBC (+1,5%), Ageas (+1,9%) en Ackermans & van Haaren (+1,4%), dat eveneens een belangrijke bankpoot heeft. Het is van 18 maart geleden dat de Brusselse graadmeter boven 3.900 punten uitsteeg.

Contractverliezen

Maart bracht aanvankelijk een koersherstel voor Ontex , de luierproducent die al langer in de lappenmand ligt, maar een snijdend rapport van Barclays haalt het aandeel zwaar onderuit.

De Britse bank verhoogde zijn advies voor Ontex in mei vorig jaar tot ‘overweight’ (kopen) in de hoop dat de maker van babyluiers, maandverbanden en incontinentieproducten voordeel zou halen uit de lagere grondstofprijzen. Dat was het geval in de tweede jaarhelft, maar werd grotendeels tenietgedaan door aanhoudende contractverliezen in Europa, schrijven de analisten. Omdat Ontex een privatelabelproducent is, zijn contracten met retailers essentieel.

Barclays ging ervan uit dat Ontex van de economische zwakte zou profiteren omdat consumenten voor goedkopere privatelabelproducten zouden kiezen. Maar veel consumenten keerden discountzaken de rug toe en kozen voor hypermarkten.

Voor het lopende jaar zien de Barclays-analisten een reeks kopwinden, zoals hogere grondstofprijzen - vooral in de tweede jaarhelft - voor pulp en oliederivaten. Het aanhoudend verlies van contracten baart hen bovendien zorgen, net als de dalende geboortecijfers in Europa. Ook de lockdowns zijn een probleem omdat de consumptie van luiers en vrouwelijke hygiëneproducten afneemt en consumenten minder private label kopen.

Hoewel Barclays denkt dat het nieuwe management Ontex de kans biedt na jaren van zwakke operationele en beursprestaties de bladzijde om te slaan, verlaagt het beurshuis zijn winstprognose voor dit jaar met 18 procent. Het koersdoel zakt van 14,10 tot 9,70 euro en het advies gaat van kopen naar houden. Ontex krijgt een dreun en zakt 7,6 procent tot 8,90 euro.

Innovatieve speler

Met een klim van 4,9 procent tot 27,70 euro is Mithra een van de toppers onder de Brusselse aandelen. De aanleiding is een kooptip van ING. Analisten Maxime Stranart en David Vagman noemen Mithra een innovatieve speler in vrouwengezondheid. Het bedrijf bereikt bovendien stilaan een mature leeftijd.

Ze wijzen erop dat de anticonceptiepil Estelle de goedkeuring kreeg van de Europese Unie en van Canada. Later dit jaar valt het belangrijke Amerikaanse oordeel. Estelle brengt significante vernieuwing in een groot marktsegment dat daar al meer dan 20 jaar naar snakt. De pil zet een nieuwe standaard dankzij het superieure veiligheids- en tolerantieprofiel, klinkt het. Tegen 2027 kan dat leiden tot een piekverkoop van zowat 1 miljard euro.

Voor een ander belangrijk product, het middel tegen opvliegers Donesta, verwachten de analisten eind dit jaar of begin volgend jaar een licentieovereenkomst met een grote farmaspeler. ‘We zien Donesta als Mithra’s gouden ticket, met een potentiële piekverkoop van zowat 1,5 miljard euro tegen 2031.’

De ING-analisten vinden dat de risico's rond Mithra verkleind zijn wegens de vele commerciële partners. Er zijn nog wat 'bestuurlijke kwesties' - een allusie op het opstappen van François Fornieri als CEO en nog enkele bestaande belangenconflicten - maar die zijn volgens ING in de prijs ingecalculeerd. Het koersdoel schiet omhoog van 10 naar 34 euro en het advies stijgt van ‘houden’ naar ‘kopen’.

Perplex

Acacia Pharma verloor maandag 7,8 procent na de publicatie van de jaarresultaten. Door investeringen in het Amerikaanse commercieel apparaat is het verlies vorig jaar sterk aangezwollen. Acacia is volop bezig om zijn twee in de VS goedgekeurde producten, Barhemsys tegen postoperatieve misselijkheid en het kort werkend sedativum ByFavo, bij ziekenhuizen op de lijst met terugbetaalbare voorschriftgeneesmiddelen te krijgen. Het verwacht echter pas vanaf 2022 significante omzetgroei.