De Britse bank HSBC zag de brutowinst in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 12 procent terugvallen tot 5,3 miljard dollar. Dat was slechter dan verwacht. HSBC geeft ook een winstdoelstelling voor 2020 op: namelijk een rendement behalen van meer dan 11 procent op het eigen vermogen. De bank gaat 'significante' herstructureringslasten boeken in het licht van de 'verslechterende vooruitzichten'. HSBC is zowel actief in het VK, continentaal Europa, de VS en Azië.