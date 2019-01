Europese beurzen duiken in het rood

Analist David Vagman van ING denkt dat een significant of zelfs het grootste deel van de bijkomende besparingen die Proximus plant (240 miljoen euro tegen 2021) zal worden opgesoupeerd door twee zaken: de openstelling van de kabel, die zal resulteren in meer competitie van Orange Belgium, en de investeringen in IT. Op basis hiervan sloot hij een negatieve koersreactie niet uit - en dat zien we momenteel ook.