ECONOMIE/FINANCIEN

Belgie:

- Inflatie mei

- Bruto binnenlands product eerste kwartaal (tweede raming) , 15 uur

Duitsland:

- Inflatie mei, 14 uur

Eurozone:

- Ondernemersvertrouwen en consumentenvertrouwen mei, 11 uur

Verenigde Staten:

- Werkgelegenheid privesector (cijfers sociaal secretariaat ADP) mei, 14.15 uur

- Bruto binnenlands product eerste kwartaal (tweede raming), 14.30 uur

- Federal Reserve: Beige Book (conjunctuurrapport), 20 uur



BEDRIJVEN

Belgie:

- Ablynx: uitkoopbod aan 45 euro per aandeel door Sanofi. Tot 12 juni.

- ABO-Group: algemene vergadering

- Ackermans & van Haaren: notering ex dividend 2,20 euro bruto

- Elia: notering ex dividend 1,62 euro bruto

- RealDolmen: overnamebod aan 37 euro per aandeel door GFI. Tot 31 mei.

- Recticel: notering ex dividend

- Sapec: vereenvoudigd uitkoopbod aan 60 euro per aandeel door Soclinpar. T.e.m. 29 juni.

- Tigenix: overnamebod aan 1,78 euro per aandeel door Takeda. Tot 31 mei.

- Vastned Retail Belgium: overnamebod aan 54,88 euro per aandeel door Vastned. Tot 1 juni.