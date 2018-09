Europese beurzen naar hogere opening

Eerder had América Móvil nog een belang van 24,83 procent in de onderneming. Opvallend is dat América Móvil in eigen rapportages steeds een belang van 21,4 procent weergeeft.

Slim stapte in 2012 in het Nederlandse bedrijf en bouwde een belang op van 28 procent. De poging om de onderneming over te nemen zag de magnaat echter in 2013 stranden. Sindsdien ziet hij het belang in KPN als een bezitting die beschikbaar is voor verkoop, waar op termijn tegen de juiste prijs afscheid van zal worden genomen.