Europese beurzen op naar hogere opening

Het is vooralsnog de grootste, maar Samsung voelt de hete adem van concurrenten in zijn nek. De Zuid-Koreaanse wereldmarktleider in smartphones verwacht een daling van de winst in het lopende kwartaal. Het spreekt van een zwakke vraag naar geheugenchips en hevige concurrentie in smartphones en consumentenelektronica. In het voorbije kwartaal meldt het concern wel een stijging van 59 procent van de bedrijfswinst naar 12.350 Koreaanse won (9,3 miljard euro). Daarmee bevestigde het de verwachtingen.