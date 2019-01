Politiek econoom Stephanie Kelly van Aberdeen Standard Investments reageert op de Brexit-stemming van gisterenavond. Het Britse parlement verscheurde de Brexitdeal en Labour-leider Corbyn diende een motie van wantrouwen in. 'Als May de motie van wantrouwen overwint, dan zitten terug in de situatie van vier weken terug, maar wel met een kortere deadline tot de Brexit. De markten zullen volatiel blijven in de komende dagen. Het slimste wat beleggers kunnen doen op korte termijn, is niets doen.'