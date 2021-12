Europese beurzen op weg naar rode start

Goedemorgen! Na verliessessies in Europa en de VS noteert ook Azië in verlies. Beleggers wegen de economische dreiging van virusbeperkingen af tegen optimisme over de werkzaamheid van vaccins tegen de omikronvariant. De hele regio noteert met milde verliezen tot 0,7 procent. Uit een studie is gebleken dat omicron 4,2 keer meer overdraagbaar is dan de deltavariant in zijn vroege stadia.