Europese beurzen op weg naar verlies

In de loop van de Aziatische sessie waren er meer uitgesproken verliezen wegens de vrees voor een tweede besmettingsgolf. In de VS meldde California een record aantal nieuwe besmettingen en in Floria steeg het aantal besmettingen boven het weekgemiddelde. Vrijdag en zaterdag waren er meer dan 30.000 nieuwe besmettingen in de VS, het hoogste aantal sinds 1 mei. In Duitsland worstelt met lokale besmettingshaarden. Er is echter ook positief nieuws: de uitbraak in Peking lijkt stilaan voorbij.