Goedemorgen. Over een goede week trekken de Amerikanen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. In afwachting is het nog steeds hetzelfde liedje in de VS: Democraten en Republikeinen bikkelen over een nieuw stimulusakkoord. Intussen blijft overal ter wereld het aantal coronabesmettingen toenemen. In heel wat landen is de toestand ronduit zorgwekkend.