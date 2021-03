Europese beurzen op weg naar verlies

Shurgard heeft een bouwvergunning beet om een nieuwe vestiging te bouwen in Keulen, in het stadsdistrict Merheim. Het betreft een opslagloods van 6.000 vierkante meter die bestaat uit 800 verhuurbare units. Het wordt de twaalfde vestiging voor Shurgard in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. In totaal heeft de verhuurder van opslagruimte 244 vestigingen in zeven Europese landen.