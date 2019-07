Europese beurzen op weg naar winst

Het Chinese conglomeraat Fosun, dat onder meer eigenaar is van Club Med en Cirque du Soleil, overweegt een forse financiële injectie in de noodlijdende reisorganisatie Thomas Cook . Daar worden momenteel gesprekken over gevoerd die zich in een vergevorderd stadium bevinden, aldus Fosun. Het zou gaan om een injectie van 750 miljoen pond (834 miljoen euro) aan steun.