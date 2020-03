Europese beurzen op weg naar winst

KBC Groep zal over 2019 geen slotdividend betalen en trekt ook zijn aandeleninkoopprogramma in. Dat kondigt de bank aan in een persbericht. KBC volgt daarmee een aanbeveling van de ECB op.

KBC Groep was van plan over 2019 een slotdividend van 2,5 euro bruto te betalen dat de aandeelhouders op de AV van 7 mei moesten goedkeuren. In november was al een interimdividend van 1 euro bruto uitgekeerd.

In oktober zal KBC bekijken of een deel of het gehele slotdividend toch nog kan worden uitgekeerd in de vorm van een interimdividend.

Ook het begin februari aangekondigde aandeleninkoopprogramma, dat betrekking had op 5,5 miljoen aandelen, gaat niet door.