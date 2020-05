Europese beurzen op weg naar winst

In Duitsland doet het hooggerechtshof in Karlsruhe vandaag een belangrijke uitspraak in de dieselgate-zaak. Het gaat om een rechtszaak die de 65-jarige Herbert Gilbert heeft aangespannen tegen Volkswagen .

De man kocht in 2014 een tweedehandse VW Sharan diesel, een van de 11 miljoen wagens die was uitgerust met bedrieglijke software (waardoor de uitstoot alleen effectief werd gezuiverd in een testomgeving, red.), en wou vergoed worden voor het bedrog. Het hof van beroep gaf hem gelijk en veroordeelde de autobouwer tot het betalen van 25.616 euro en het terugnemen van de wagen. Gilbert had echter 31.490 euro betaald en wou de integrale som terug, maar het hof had de waardedaling door gebruik ingecalculeerd.