Europese beurzen op weg naar winst

Goeiemorgen, welkom op de nieuwe liveblog op de laatste vrijdag van juni. In lijn met het kwik in de thermometers, klimmen ook de beurzen hoger. Wall Street holde in de late handelsuren naar winst. De bankensector trok de kar nadat de toezichthouder enkele kapitaalregels versoepelde.

De Fed bood dan weer tegengewicht door banken aan te manen om voorlopig geen dividenden of aandeleninkopen te verhogen. Beleggers kregen ook een gemengde zak met economische data te verwerken. De eerste werkloosheidsaantallen voor afgelopen week werden in een eerste raming vastgeprikt op bijna 1,5 miljoen. Dat is meer dan economen hadden verwacht. Een nieuwe recordtoename in het aantal besmettingen met Covid-19 zorgde maken dat de sterk getroffen staten Texas en Florida hun volgende heropeningsfase uitstellen.

Aziatische aandelen volgen de winst op Wall Street en noteren met gemiddeld 1 procent winst. De Europese futures wijzen om 7u op 1,2 procent openingswinst. De ECB diende in zijn notulen de kritische opperrechters in Karsruhe van repliek. Daarmee stelde de centrale bank allicht zijn opkoopprogramma veilig. De olieprijs dikt aan nadat Rusland de export van ruwe Oeralolie terugdrong naar het laagste peil in tien jaar.