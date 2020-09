Europese beurzen op weg naar winst

Goedemorgen! Waar staan we nu na de verkoopgolf die twee dagen lang over de Amerikaanse techaandelen rolde? Dat is de vraag die veel beleggers zich stellen.

Een verdere geseling van de technologiereuzen op Wall Street is vandaag in ieder geval uitgesloten aangezien de beurzen in New York dicht zijn. De Amerikanen vieren hun Labor Day.

In Azië gaat het er rustig aan toe. De beurzen noteren licht lager in Japan en China, en noteren een klein procent hoger in Seoel. In Hongkong trappelt de Hang Seng-index ter plaatse nadat er zondag nieuwe protesten plaatsvonden.