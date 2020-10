Bone Therapeutics , de Waalse specialist in celtherapie voor botaandoeningen, laat weten dat zijn topman Miguel Forte een presentatie zal geven op de jaarlijkse ‘Cell & Gene Meeting on the Mesa’, het belangrijkste congres voor cel- en gentherapie. Het vindt dit jaar virtueel plaats van 12 tot 16 oktober.

Forte zal ook de sessie voorzitten ‘The European Regulatory Environment for ATMPs – Should we expect more or less regulation?’.