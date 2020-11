Europese beurzen op weg naar winst

De beurs van Tokio is maandag op haar hoogste peil in 29 jaar geëindigd. De Nikkei 225 won 2,05 procent tot 25.906,93 punten. Het is van juni 1991 geleden dat de Japanse index zo hoog stond.

Beleggers waren goedgemutst dankzij een stevige stroom goed nieuws. Vooreerst de Japanse economie. Die groeide in het derde kwartaal met 21,4 procent op jaarbasis nadat ze in het tweede kwartaal met 28,8 procent was gekrompen. Kwartaal op kwartaal was er 5 procent groei in de periode juli-september na de contractie van 7,9 procent in april-juni. Het herstel was sterker dan verwacht: de co