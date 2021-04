De overheidsschulden zijn in 2020 wereldwijd met 17,4 procent of 9,3 biljoen dollar toegenomen tot een recordhoogte van 62,5 biljoen dollar. Dat blijkt uit de eerste editie van de Sovereign Debt Index van de Britse vermogensbeheerder Janus Henderson. Per burger bedraagt de staatsschuld nu 13.050 dollar.

De VS, Japan en China staken zich vorig jaar het meest in de schulden, maar het Verenigd Koninkrijk had het grootste begrotingstekort. Een grote troost is dat de schulden goedkoop te financieren zijn.

Volgens Janus Henderson is de Belgische staatsschuld in 2020 opgelopen tot 646 miljard dollar. Dat is 23 procent meer dan in 2019. De gemiddelde Belg had in 2020 een schuld van 55.765 dollar, wat 10.303 dollar meer is dan in 2019.