Europese beurzen op weg naar winst

De vastgoedgroep Qrf bevestigde vrijdagavond dat zij voor 2021 een brutodividend van 0,80 euro per aandeel verwacht. Ze zal dat als keuzedividend aanbieden. De EPRA-winst (kernactiviteiten) daalde in het eerste halfjaar met 5,1 procent naar 3,23 miljoen euro of 0,45 euro per aandeel. De impact van de huurkwijtschelding in het kader van de pandemie bedraagt 0,04 euro per aandeel. De impact van de coronacrisis op de huurinkomsten bedroeg in het eerste halfjaar 287.000 euro. Dat is 2,42 procent van de gebudgetteerde huurinkomsten voor 2021.