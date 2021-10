Europese beurzen op weg naar winst

'De studie is opgezet om de werkzaamheid en veiligheid van filgotinib, een preferentiële JAK1-remmer, te evalueren bij inductie en onderhoud van remissie bij patiënten met de ziekte van Crohn', legt het Mechelse biofarmabedrijf uit in een persbericht.

In het kader van het onderzoek wordt de werking van twee verschillende dosissen filgotinib (100 en 200 mg) vergeleken met een placebo. Er is een inductiefase van 10 weken, gevolgd door een onderhoudsfase van 47 weken. De volledige resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2023.

Voor Galapagos, dat 'de operationele en financiële verantwoordelijkheid voor Diversity op zich neemt, is dit een belangrijke studie. Filgotinib werd reeds in de EU, het VK en Japan goedgekeurd als reumamiddel (maar nog niet in de VS, de belangrijkste markt voor geneesmiddelen). Mocht het middel ook de ziekte van Crohn effectief kunnen behandelen, zou dat een grote stap voorwaarts betekenen voor Galapagos. Het fase 2-onderzoek Fitzroy tegen de ziekte van Crohn leverde positieve resultaten op en vormt de basis voor het fase 3-onderzoek Diversity.