Europese beurzen sluiten in het groen

Wel, beste Olli: fear not. Zorgen over de dure euro zijn so last week. Bloomberg stipt aan dat veel beleggers - die tot voor kort massaal 'long' zaten in de eenheidsmunt en short in de dollar - hun posities wat aan het terugdraaien zijn. Dit mogelijk omdat ten eerste de hooggespannen verwachtingen voor een groot stimuluspakket van Amerikaans president Joe Biden getemperd zijn en ten tweede omdat de inflatie in de eurozone mogelijk iets te snel dood is verklaard en dus ook de verwachtingen voor ever more stimulus van de ECB iets té overspannen.