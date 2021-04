Niet schrikken als er straks een flinke hap gaat uit de koers van Wereldhave Belgium . De verhuurder van shoppingcentra, retailparken en kantoren noteert zonder het recht op het dividend over 2020. En dat bedraagt 4 euro bruto per aandeel.

Het gaat om een keuzedividend. De aandeelhouders kunnen opteren voor 4 euro bruto in cash (of 2,80 euro netto) ofwel per 29 coupons inschrijven op 2 nieuwe aandelen Wereldhave Belgium. Of beide opties combineren.