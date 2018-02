Europese beurzen voorzichtig hoger

De Nederlandse veevoederproducent ForFarmers betreedt een nieuwe markt en is nu in vijf landen actief. In twee fasen neemt ForFarmers 60 procent over van Tasomix, een Pools bedrijf dat vooral pluimveevoer maakt. De Nederlanders betalen nu 56 miljoen euro; een tweede betaling volgt in 2021 en is afhankelijk van bepaalde doelstellingen. De instap in Tasomix is strategisch interessant want Polen is volgens ForFarmers de grootste vleeskuikenproducent in Europa.