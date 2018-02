Europese beurzen zetten remonte voort

Hoe sterk getimed de investering van Aat Van Herk in Ablynx was, zo lamentabel was die van Warren Buffett in IBM. De technofobe investeerder nam in 2011 een gok van zo'n 11 miljard dollar in de IT-reus en heeft over die periode zo goed als niets aan die gok verdiend, terwijl zowat alle andere IT-reus over die periode hun beurskoers minstens zagen verdrievoudigden.