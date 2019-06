live

Europese farmawaakhond blokkeert UCB-middel de weg

De Aziatische beurzen noteren op verlies in afwachting van het Chinees-Amerikaanse handelsoverleg in de marge van de G20-top in Japan. In Brussel loopt UCB in de kijker nu de Europese medicijnenwaakhond osteoporosemiddel Evenity de toegang tot de markt ontzegt.