Europese technologie in de lift

Nog nieuws van dinsdagavond. Atenor liet toen weten dat de eerste steen is gelegd van het gebouw Com'Unity in Bezons, in de Parijse regio. Het kantoorgebouw van 33.808 m² is een ontwerp van Skidmore, Owings and Merrill (SOM), de architecten van het One World Center in New York en de Burj Khalifa in Dubai, in samenwerking met het Parijse bureau SRA-Architects. Het nieuwe gebouw ligt in het hart van de 'Nouvelle Seine', op 12 minuten van La Défense. De oplevering is gepland voor juni 2021.