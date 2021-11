De prijs van een vat Brent-olie verstevigt in Londen met 0,3 procent tot 82,6 dollar. In een vers rapport toont JP Morgan zich 'bullish' over het zwarte goud. 'Vanaf maart 2022 verwachten we een globale olievraag die het niveau van 2019 (pre-covid) zal overstijgen', klinkt het. Daartegenover staat een Amerikaanse olieproductie die nog ver onder het precoronapeil zit en een OPEC+-kartel dat maar mondjesmaat de productie verhoogt. Extra aanbod komt op de markt doordat de VS en andere landen strategische olieserves vrijgeven .

Hoe dan ook verwacht JPMorgan dat ook in 2022 ruwe olievoorraden onder het historisch gemiddelde blijven. 'We zien de olievoorraden pas tegen 2023 naar het historisch gemiddelde terugkeren. Bijgevolg verwachten we een stijging van de Brent-prijs naar 88 dollar in 2022 en een piek van 90 dollar ergens in het derde kwartaal van 2022.' In 2023 zou een olie-surplus dan moeten laten tot een terugval richting 82 dollar, de huidige prijs dus.